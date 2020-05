Regno Unito: cresciuti del 21 per cento crimini d’odio contro comunità Sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I crimini d'odio contro le comunità del Sud-est asiatico sono aumentati del 21 per cento nel Regno Unito durante la crisi del coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Nel corso di una sessione della commissione per gli affari interni sui crimini online è emerso che dall'inizio della pandemia gli episodi di revenge porn nei confronti di persone di origine asiatica sono aumentati. I crimini d'odio contro le persone di nazionalità cinese nel Regno Unito sono stati documentati prima e durante la serrata. La polizia ha dichiarato che c'è stato un aumento triplice degli attacchi di questo tipo nei primi tre mesi del 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.(Rel)