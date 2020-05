Decreto Rilancio: bozza, Cdp costituirà patrimonio destinato a sostegno di grandi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico e produttivo nazionale, Cassa depositi e prestiti è autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio”, a cui saranno apportati beni e rapporti giuridici dal ministero dell’Economia (Mef). Lo si apprende dalla nuova bozza del decreto Rilancio. Tale patrimonio destinato potrà essere articolato in comparti e sarà separato da quello di Cdp, e sarà composto, così come ciascun comparto, dai beni e rapporti giuridici ad esso apportati, dai quelli generati nel tempo e dai mezzi finanziari e passività rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Stando alla nota, sul patrimonio destinato non sono ammesse azioni di creditori di Cdp. Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche quotate in mercati regolamentati, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro. Stando alla nota, i requisiti di accesso e le modalità degli interventi del patrimonio destinato saranno stabiliti con decreto del Mef, e se necessario saranno sottoposti all’approvazione della Commissione europea. Cdp sarà autorizzata ad effettuare “ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario: gli interventi saranno effettuati tramite sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibile, la partecipazione ad aumento di capitale e l’acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche”. (Rin)