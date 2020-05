Malta: fondazione Daphne Caruana Galizia vuole chiarezza dopo passaggio procuratore a difesa indagato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo polverone sull’inchiesta relativa all’uccisione della giornalista maltese Daphne Caruana Galizia. La Fondazione legata alla famiglia della blogger, che di lei porta il nome, ha puntato il dito contro l’inchiesta gestita dal ministero della Giustizia di Malta. E non ha lesinato accuse, pur confermando rispetto nei confronti del giudice Joseph Azzopardi incaricato delle indagini. Secondo la Fondazione, infatti, il procuratore Carles Mercieca avrebbe lasciato il suo ruolo per passare nel collegio difensivo dell’imprenditore Yorgen Fenech sul quale si sarebbero addensati i sospetti d’essere il mandante dell’omicidio della giornalista. Per la Fondazione, l’inchiesta del ministero non può fare altro che verificare il rispetto formale delle regole ma non potrebbe far luce sui rapporti tra il procuratore e l’indagato. Questo sarebbe il punto focale della vicenda per cui la Fondazione ha chiesto di fare chiarezza. “Piena giustizia vuol dire porre fine alla corruzione scoperta da Daphne”, hanno spiegato.(Ren)