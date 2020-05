Finanza: Centemero (Lega), Consob verifichi no rinnovo short ban Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Giulio Centemero, capogruppo Lega in commissione Finanze della Camera, afferma che "alla luce delle indiscrezioni secondo cui le piazze di Francia, Belgio e Spagna non rinnoverebbero lo short ban per un altro mese, sarebbe opportuna una valutazione anche da parte di Consob". In una nota il parlamentare del Carroccio spiega: "Lo short ban è sicuramente stato opportuno e ci ha protetto da attacchi speculativi, ora però potrebbe abbassare la propensione all'investimento nei confronti dell'Italia, diminuire la liquidità provocando una manipolazione dei prezzi e, essendo la scadenza a giugno a ridosso della scadenza dei future, aggiungere complessità al mercato". (Com)