Riccione: scappa da casa famiglia per andare a trovare il fidanzato

- Scappa da casa famiglia per una fuga d’amore, rintracciata 17enne nel Riminese. La giovane aveva fatto perdere ogni traccia di sé e gli operatori della struttura in cui era ospite si erano rivolti ai carabinieri di Riccione per chiedere aiuto. I militari hanno subito convocato in caserma il fidanzato della ragazza, un 23enne, che ha subito svelato l’accaduto. La giovane è stata, dunque, rintracciata e riaccompagnata nella casa famiglia nel Bolognese. (Ren)