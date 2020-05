Coronavirus: Guerini, dalla Difesa impegno costante a 360 gradi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La difesa, come sottolineato da Guerini, ha messo a disposizione anche le proprie infrastrutture militari, come anche le navi Cavour ed Etna, per sostenere gli sforzi del paese nella lotta al coronavirus. Il ministro della Difesa ha poi evidenziato l’aumento di 10 milioni di euro negli stanziamenti per il programma Strade sicure e, come deciso dal nuovo decreto in approvazione oggi, il prossimo arruolamento di 70 medici e 100 infermieri militari allo scopo di favorire le turnazioni del nostro personale già impegnato nell’emergenza. La difesa, secondo Guerini, ha messo a disposizione anche la sua capacità logistica favorendo il trasferimento del materiale sanitario con 80 mezzi per il trasporto aereo e 240 su strada, oltre che con i 13 trasporti in bio-contenimento per trasferire "in sicurezza" i pazienti da un ospedale all’altro ponendo l’Italia “in primissimo piano” a livello mondiale per questa capacità. Secondo Guerini, "la difesa è scesa in campo con tutte le sue forze" anche con le "sue nicchie di eccellenza" per la riconversione industriale necessaria a fare fronte alla crescente domanda di respiratori, delle mascherine e dei disinfettanti. (Pav)