Lavoro: Lega Campidoglio, mozione a tutela lavoratori Roma Multiservizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Relativamente alla situazione dei lavoratori della Roma Multiservizi i consiglieri della Lega Davide Bordoni e Maurizio Politi, in una nota dichiarano: "Il tema dei servizi erogati dalle aziende municipalizzate romane rimane a tutt'oggi insoluto. Abbiamo presentato una mozione affinché in Aula ci si impegni al mantenimento dell'attuale affidamento relativo al servizio di raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche". "È il caso di Ama - spiegano gli esponenti della Lega in Campidoglio - dove ancora non si è venuti a capo della pesante situazione di Roma Multiservizi in cui duecentosettanta lavoratori rischiano il licenziamento proprio nel momento in cui Roma avrebbe maggior bisogno di personale, specialmente nella raccolta delle utenze non domestiche. Il 18 maggio riaprono gli esercizi commerciali, non possiamo permetterci il caos, per via della sciatteria amministrativa del Campidoglio. Ieri c'è stata una riunione tra le parti, il Comune non può lavarsene le mani e scaricare i lavoratori, affidandosi, di fatto, ad una trattativa tra l'azienda dei rifiuti e la multiservizi. Il sindaco intervenga per tutelare i lavoratori ed i servizi. Le risposte tardano ad arrivare creando un cortocircuito sulla Città. Bisogna fare il possibile per ad assicurare i livelli occupazionali delle Società interessate allo svolgimento del servizio in questione, nonché gli standard dei servizi erogati ai cittadini. È inammissibile - concludono Bordoi e Politi - abbandonare i lavoratori della Multiservizi che in questa fase di emergenza nazionale rischiano di rimanere senza lavoro". (Com)