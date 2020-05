Germania: Merkel non prevede aumento tasse per finanziare risposta a coroanvirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo non prevede di aumentare le tasse per finanziare la risposta all'emergenza coronavirus. È quanto affermato dal cancelliere tedesco Angela Merkel nel corso dell'intervento che ha tenuto oggi al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Merkel ha dichiarato che, “a oggi, non son sono previsti aumenti di imposte e tasse” per finanziare l'azione del suo esecutivo contro la pandemia di Sars-Cov2. Il cancelliere tedesco ha aggiunto: “È parte della politica fornire risposte sempre tempestive, altrimenti prevedremo il futuro e non è nel mio stile”. Merkel ha poi sottolineato l'importanza del fatto che la crisi abbia colpito la Germania in una situazione positiva per l'economia. A tal riguardo, il capo del governo federale ha osservato: “Abbiamo la possibilità di superare bene la pandemia, ma non sto dicendo che tutto passerà inosservato”. Rispondendo a un'interrogazione del gruppo di La Sinistra, Merkel ha affermato la propria contrarietà all'introduzione di un'imposta patrimoniale per finanziare la risposta alla crisi. Il cancelliere tedesco ha giudicato positivamente il fatto che le imprese realizzino dei profittti, con cui possono pagare le tasse. Il principio fondamentale, ha infine evidenziato Merkel, rimane la progressività delle imposte. (Geb)