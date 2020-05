Decreto Rilancio: Gelmini (FI), scuole paritarie discriminate, Azzolina intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, osserva che "il servizio pubblico di istruzione si compone sia delle scuole statali che di quelle paritarie, che svolgono un ruolo fondamentale. A quanto si legge dalle bozze in circolazione - continua la parlamentare in una nota - il governo nel decreto Rilancio sta, invece, completamente dimenticando le seconde, mettendo così in discussione il principio costituzionale di libertà di educazione. Per le scuole paritarie zero euro, nessun aiuto, nessun sostegno". L'esponente di FI aggiunge: "Molte famiglie scelgono le scuole paritarie e tanti genitori fanno dei sacrifici per poter consentire ai propri figli di accedere a questo tipo di educazione, e trovo assurdo che lo Stato non rispetti questa scelta discriminando così importanti realtà. Il ministro Azzolina, se ne è capace e se tiene realmente al bene di tutti gli studenti italiani", conclude Gelmini, "intervenga immediatamente e faccia in modo di ottenere i finanziamenti che urgentemente servono per tenere in vita questi istituti e per sostenere le famiglie che li scelgono".(Com)