Silvia Romano: Di Nardo (FI), governo inaffidabile che pensa agli show

- "Per norma e buon senso, quando uno Stato paga un riscatto a dei terroristi ha anche il dovere di tenere la notizia al riparo e coprirla con il segreto di Stato. Non solo per i riflessi che la vicenda può avere sui cittadini che mai come in questo momento troverebbero intollerabile che un governo dia 4 milioni a dei tagliagola che sicuramente li utilizzeranno per ulteriori crimini, ma per quelli assolutamente negativi che avrà nei rapporti con i Paesi alleati. I quali, va aggiunto, non potranno che ritenere il governo di Conte e compagni quanto meno sprovveduto e inaffidabile". Lo ha affermato in una nota l'ex senatore Nello Di Nardo responsabile del dipartimento Protezione Civile di Forza Italia Campania già sottosegretario agli Interni. (segue) (Ren)