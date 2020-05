Silvia Romano: Di Nardo (FI), governo inaffidabile che pensa agli show (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Nardo ha aggiunto: "Del resto un governo tutto concentrato sullo show mediatico piuttosto che sulla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini è nei fatti sprovveduto e inaffidabile". Quindi ha concluso: "Fermo restando il dovere assoluto di liberare tutti i cittadini italiani sequestrati in ogni parte del mondo e a qualsiasi prezzo, non c'è dubbio che per come gestita, questa vicenda costituisca anche un insulto a tutti quegli imprenditori che da marzo scorso aspettano ancora i famosi 25 mila euro dell'accesso al credito garantito dallo Stato, ai cassaintegrati che ancora non hanno ricevuto un centesimo di euro e a tutti quei cittadini che in questo gravissimo momento di emergenza sanitaria e sociale sono ancora in attesa dei 600 o dei mille euro per poter mettere un piatto a tavola, per poter sopravvivere". (Ren)