Puglia: Emiliano, cordoglio per la scomparsa di Gaetano Gorgoni

- "Sono vicino alla famiglia Gorgoni e all'intera comunità di Cavallino per la scomparsa dell'onorevole Gaetano Gorgoni. Se ne va un uomo e un politico dall'indiscusso valore umano e professionale. Gentiluomo e politico appassionato. Ricorderò la cortesia, il garbo e la gentilezza che manifestava nelle occasioni pubbliche nelle quali capitava di incrociarsi. Un validissimo rappresentante di quella generazione di "politici di razza" che al rispetto dei valori universali sapeva unire un sincero amore per la propria terra. Sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità di Cavallino". Lo ha dichiarato in una nota il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. (Ren)