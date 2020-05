Fase 2: Modena (FI), governo fa scaricabarile, si nasconde dietro gli esperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia, dichiara che "la questione delle linee guida Inail sta provocando un corto circuito. Le indicazioni non sono praticabili per aprire ristoranti, spiagge, strutture". La parlamentare, poi, prosegue in una nota: "Se un malcapitato apre e per caso qualcuno si ammala, l’imprenditore deve anche dimostrare che ha seguito alla lettera le linee guida. Qualcosa non è preciso? Ecco servita la responsabilità penale. Allora qui non si tratta di troppa burocrazia, ma di scaricabarile. Gli Enti, come l’ Inail o Istituto superiore di sanità, non vogliono essere accusati di non aver detto tutto il dicibile sui rischi contagio. Le imprese sono incastrate tra la necessità di lavorare e la responsabilità per infortunio sul lavoro da Covid". Modena conclude: "Il governo si nasconde dietro gli esperti. Che fare? Ascoltare chi sta sul campo come i consulenti del lavoro, che da giorni denunciano la situazione è chiedono la modifica della norma per responsabilità da infortunio".(Com)