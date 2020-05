Grecia: Bers, economia giù del 6 per cento nel 2020 per mancate entrate nel turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia greca potrebbe avere un calo del 6 per cento nel 2020 a causa della pandemia. A sostenerlo la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) in un rapporto pubblicato nella giornata di oggi. Secondo la Bers, il Pil della Grecia potrà godere il prossimo anno di un aumento del 6 per cento. "La pandemia ha interrotto bruscamente una costante ripresa dell'economia greca. L'Europa e in altri luoghi colpiranno il settore dei viaggi e del turismo che copre oltre il 20 per cento del Pil: un calo dei consumi influenzerà negativamente le piccole e medie imprese, mentre l'entità della recessione nel 2020 dipenderà dalla durata della pandemia e delle restrizioni ai viaggi in tutto il mondo”, si legge nel rapporto. “Anche le misure fiscali adottate a sostegno delle imprese e dei consumi, sia in Grecia che nell'Unione europea, avranno un impatto”, aggiunge la Bers, secondo cui il governo greco ha approvato, finora, un programma di sostegno fiscale “del valore di 15 miliardi di euro (8,9 per cento del Pil) per sostenere le imprese e i lavoratori, insieme a sospensioni mirate del pagamento delle imposte e dei pagamenti delle rate del prestito alle banche”.(Gra)