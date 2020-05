Imprese: Terna, Piano strategico 2020-2024 conferma ruolo guida nella transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano strategico 2020-2024 di Terna conferma il ruolo guida dell’azienda nel quadro di una transizione energetica sostenibile, fondato su innovazione, competenze e tecnologie distintive a favore di tutti gli stakeholder. Come riferisce il comunicato stampa diramato al termine della riunione odierna del Cda, che ha approvato i risultati della società al 31 marzo 2020, il Piano prevede un “importante contributo del Gruppo finalizzato all’ulteriore sviluppo e integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e all’efficienza energetica per un sistema elettrico sempre più decarbonizzato, resiliente, affidabile e sicuro”. Particolare importanza sarà data alla garanzia di elevati standard di adeguatezza e qualità del servizio, in linea con le disposizioni stabilite nel Piano energia e clima (Pniec) e con gli orientamenti a livello comunitario proposti dal Green deal. Nello specifico, con riferimento alle Attività regolate le principali infrastrutture in corso di realizzazione sono l’interconnessione con la Francia, la cui entrata in servizio è prevista per il 2021, e il rafforzamento dei collegamenti tra Sardegna, Corsica e la penisola italiana (progetto Sacoi3). Sono poi in corso alcuni progetti per accrescere la capacità di scambio tra le diverse zone del mercato elettrico italiano e per la razionalizzazione delle reti elettriche nelle aree metropolitane. (segue) (Com)