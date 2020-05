Imprese: Terna, Piano strategico 2020-2024 conferma ruolo guida nella transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle Attività non regolate, la società concentrerà la sua attività sul consolidamento del suo ruolo “sia nell’area competence based, sviluppando servizi ad alto valore aggiunto per le imprese e cogliendo le opportunità di mercato per i clienti tradizionali e rinnovabili, sia nell’area asset based, dove verranno perseguite opportunità in ambito connectivity e computing basate sulla valorizzazione delle proprie infrastrutture”. In tale contesto, prosegue la nota, nel corso del 2020 si procederà alla piena integrazione di Brugg Cables nella attività del Gruppo. Per quanto riguarda le Attività all’estero, le attività di Terna nel 2020 saranno focalizzate sulla gestione e manutenzione delle linee entrate in esercizio in Brasile e Uruguay e sulla realizzazione dei progetti esistenti in Perù e Brasile. Proseguiranno, inoltre le attività di scouting per l’individuazione di ulteriori opportunità all’estero che potranno essere sviluppate anche in partnership e che saranno selezionate attraverso processi di valutazione che garantiscano un basso profilo di rischio e un limitato assorbimento di capitale. (Com)