Cultura: Guadagno (M5s), ipotesi tavolo tecnico permanente per il comparto teatrale

- Per favorire il rilancio dei teatri romani, sia pubblici che privati, a seguito dell'emergenza sanitaria, il Campidoglio sta valutando l'ipotesi di realizzare un tavolo tecnico che possa diventare anche permanente al di là della crisi del comparto. In accordo con la richiesta arrivata da più realtà del settore, nel corso della commissione capitolina Cultura di oggi, la presidente M5s Eleonora Guadagno ha spiegato: "Per quanto riguarda la richiesta di istituire un tavolo" per il comparto teatrale "faremo anche una istanza ufficiale come commissione, immaginando un tavolo che possa diventare anche permanente al di là della crisi del comparto, e all'interno del quale cercheremo di capire come accelerare il percorso verso la fase 2 dello spettacolo dal vivo". Nel corso della commissione hanno avanzato proposte per la ripresa delle attività sia associazioni di categoria che organizzazioni sindacali. Massimo Romeo Piparo di Confcommercio cultura e direttore del teatro Sistina ha chiesto che le misure che verranno messe in campo tengano conto "che in molti casi il grosso dei ricavi è dato dall'incasso al botteghino" e che "se si precludono gli accessi dalle regioni limitrofe ci saranno ulteriori problemi: nel nostro caso, per esempio, il 35 per cento del pubblico viene da fuori regione". (segue) (Rer)