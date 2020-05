Cultura: Guadagno (M5s), ipotesi tavolo tecnico permanente per il comparto teatrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Massimo Arcangeli di Agis Anec Lazio non è possibile "immaginare che i teatri possano aprire facendo indossare le mascherine agli artisti" e che "i luoghi degli spettacoli diventino una sala operatoria" quindi "c'è da valutare, innanzitutto, in che modo le attività potranno riprendere e quanto l'amministrazione starà a fianco a questi luoghi: per esempio - ha sottolineato Arcangeli - sulle imposte locali non si può prevedere solo una sospensione, altrimenti si dimostra di non aver capito qual è il danno che si è creato". I sindacati, Slc Cgil e Fistel Cisl, hanno chiesto invece una maggiore attenzione ai teatri privati. "C'è una differenza tra finanziamenti dei teatri pubblici e privati, il Comune deve valorizzare di più quelli privati visto che i teatri pubblici ricevono già i finanziamenti, i teatri privati sono i più deboli - ha spiegato Fabrizio Micarelli di Slc Cgil -. Inoltre ci sono teatri che continuano a non pagare le compagnie e i lavoratori, quindi la possibilità di usufruire di soldi pubblici va vincolato al pagamento delle maestranze. Infine il Comune deve mettere a disposizione gli spazi aperti a tutti e non solo alle Fondazioni". Il riferimento di Micarelli è alla possibilità concessa al teatro dell'Opera di Roma di utilizzare piazza di Siena, nel cuore di villa Borghese, per le rappresentazioni estive. (segue) (Rer)