Cultura: Guadagno (M5s), ipotesi tavolo tecnico permanente per il comparto teatrale (3)

- Per Gigi Pezzini della Fistel Cisl "c'è bisogno di vedere riaperti gli spazi della cultura e di dare agli appassionati di questo mondo, il pubblico, la voglia di ritornare". Rispetto ai finanziamenti "il grosso non proviene dal Comune - ha sottolineato Guadagno - e se il governo nazionale non va a rimpinguare le casse degli enti locali sarà difficile trovare ulteriori risorse, la crisi del mondo del turismo va a pesare sui bilanci e sulle casse pubbliche". Sui fondi comunali "prevediamo che da un mese a questa parte si possa andare verso l'individuazione dei vincitori del bando dell'Estate romana - ha aggiunto Guadagno - e nella creazione del nuovo bando sulle progettualità si sta tenendo conto della necessità di andare incontro alle realtà che non hanno ricevuto contributi a livello nazionale". (Rer)