Kirghizistan: Ue, rilasciare immediatamente Askarov e attuare parere commissione diritti umani Onu

- L'Unione europea si aspetta che il Kirghizistan rilasci immediatamente il difensore dei diritti umani, Azimjan Askarov, e attui il parere della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani al fine di ottemperare pienamente ai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. Lo ha dichiarato il Servizio europeo per l'azione esterna ricordando che la Corte suprema del Kirghizistan ha confermato oggi l'ergastolo del noto difensore dei diritti umani Azimjan Askarov che è stato inizialmente condannato all'ergastolo nel settembre 2010 con l'accusa di presunta organizzazione di rivolte di massa e il coinvolgimento nell'uccisione di un poliziotto. L'audizione di oggi è stata l'ultima occasione per Askarov di presentare ricorso e di seguire i precedenti ricorsi che non hanno avuto esito nel tribunale di prima istanza. La decisione della Corte non è in linea con le opinioni adottate dalla commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite nel marzo 2016 che ha constatato che Askarov era stato arbitrariamente detenuto in condizioni disumane, torturato e maltrattato e gli è stato impedito di preparare adeguatamente la sua difesa processuale, e che i suoi diritti umani erano stati quindi violati da una serie di articoli del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici. Il comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha invitato la Repubblica kirghisa a prendere le misure appropriate per rilasciare immediatamente Askarov e annullare la sua condanna. Inoltre, l'Unione europea rileva che l'età avanzata e la cattiva salute di Askarov lo espongono a rischi significativi nella pandemia globale di coronavirus. L'Unione europea si aspetta che il Kirghizistan attui il parere della commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani al fine di ottemperare pienamente ai suoi obblighi internazionali in materia di diritti umani. (Beb)