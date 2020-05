Difesa: Guerini, crisi Covid-19 richiede Europa coesa e integrata con la Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi del Covid-19 richiede un’Europa coesa ed unita, in grado di dare risposte concrete oltre che di coordinarsi ed integrarsi con la Nato. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nell’audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato oggi a Montecitorio. Il ministro della Difesa ha parlato dell’importanza di dare una “rinnovata enfasi” alla politica di sicurezza comune per facilitare la cooperazione “in favore di un’industria europea più efficace e più efficiente”. Per questo obiettivo, ha precisato Guerini, “servono risorse finanziarie adeguate”. Secondo il ministro, nell’emergenza scatta un “meccanismo di solidarietà internazionale” per cui la dimensione militare è stata impegnata nella gestione dei numerosi aiuti forniti da diversi paesi: Stati Uniti, Germania, Qatar e Federazione Russa, “ma anche ai contribuiti di altri alleati e partner” attraverso meccanismi messi in atto sia dalla Nato che dall’Ue. Il ministro ha poi osservato che “siamo riusciti a minimizzare i contagi del nostro personale nei teatri operativi”, mentre questa crisi è stata un’occasione per sottolineare la necessità di una “gestione unitaria” della presenza nei teatri operativi, dove già si pone l’esigenza di una rapida ripresa delle attività alla luce della criticità presenti in molti scenari. (Pav)