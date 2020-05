© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla strada statale 113 "Settentrionale Sicula" il traffico è provvisoriamente bloccato all'altezza di Tusa (Me), a causa di un incendio divampato al km 164,800. Lo rende noto Anas. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco e il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.(Com)