Sri Lanka: Facebook si scusa per il suo ruolo nei disordini del 2018

- Facebook si è scusata oggi con lo Sri Lanka per aver consentito che la piattaforma veicolasse notizie false e messaggi di odio che nel 2018 hanno portato ha un’escalation di violenza contro la comunità musulmana. In un comunicato su “Bloomberg”, la società fondata da Mark Zuckerberg ha reso noti i risultati di un’inchiesta sui fatti di due anni fa che Facebook ha affidato all’organizzazione internazionale Article One. “Ci rammarichiamo per l’uso errato che è stato fatto della nostra piattaforma. Riconosciamo l’impatto che questo ha avuto sui diritti umani e ce ne scusiamo”, si legge nel messaggio. Nelle violenze del 2018 sono rimaste uccise almeno tre persone e altre 20 sono state ferite. Inoltre, moschee e negozi di proprietà di cittadini musulmani sono stati dati alle fiamme, in particolare nella parte centrale dell’isola, a maggioranza buddista. Secondo le indagini condotte da Article One, i discorsi di odio e le indiscrezioni incontrollate sui social “potrebbero aver portato a violenze” nella vita reale. (segue) (Res)