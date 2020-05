Sri Lanka: Facebook si scusa per il suo ruolo nei disordini del 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima delle violenze, inoltre, Facebook non sarebbe riuscito a rimuovere i contenuti incriminati, nonostante fin dal 2009 la società fosse stata messa al corrente dei rischi legati all’uso dei social nello Sri Lanka. Secondo il rapporto di Article One, sono almeno 4,4 milioni gli utenti attivi di Facebook ma gli addetti alla revisione dei contenuti in lingua sinhala erano solo due all’epoca dei fatti. Questo avrebbe consentito a moltitudini di utenti di utilizzare la piattaforma social per coordinare gli attacchi. Facebook ha fatto tuttavia sapere di aver assunto nuove misure negli ultimi due anni per rafforzare la protezione dei diritti umani nello Sri Lanka, così come in Indonesia e in Cambogia, assumendo ulteriore personale in lingua sinhala e utilizzando la tecnologia per proteggere i gruppi più vulnerabili. (Res)