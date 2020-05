Libia: Di Maio, valutiamo invio di 500 unità, una nave e tre velivoli a missione Ue “Irini”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta valutando “previa autorizzazione delle camere” la partecipazione di un contingente di 500 uomini, un’unità navale e tre mezzi aerei alla missione dell’Unione europea “Irini” davanti alle coste della Libia. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, rispondendo alle interrogazioni sulle finalità e sulle caratteristiche operative della missione dell’Unione europea, nonché in merito alle modalità e ai tempi per l’esercizio del relativo vaglio parlamentare. Il titolare della Farnesina ha spiegato che il dossier sarà inserito nel Decreto missioni e portato al Consiglio dei ministri “nei prossimi giorni giorni" e successivamente sarà sottoposto alle camere. Il ministro ha sottolineato come l’Italia abbia insistito, in sede europea, affinché “Irini” possa operare “in maniera neutra e bilanciata” per attuare l’embargo sulle armi in Libia "su tutto il territorio". Quanto al possibile “pull factor” dei migranti, cioè un fattore di attrazione dei flussi migratori che gli assetti navali potrebbero esercitare, Di Maio ha spiegato che ogni quattro mesi si riunirà un comitato “ad hoc” per valutare la situazione. (Asc)