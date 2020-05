Francia: studi contrastanti e assenza di dati statistici pongono dubbi sui reali effetti del Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tanti grafici e studi circolati negli ultimi giorni sugli effetti del coronavirus in Francia mostrano dati contrastanti che potrebbero indurre a credere che il paese sia stato più colpito dalla pandemia rispetto ai suoi vicini. L'affermazione può risultare errata o parziale, visto soprattutto i pochi tamponi effettuati in Francia, dove non è chiaro quanti test siano stati fatti e l’assenza di un’indagine statistica a campione che, invece, è un problema riscontrato a livello globale. Le autorità di Parigi hanno previsto di portare il numero di tamponi settimanali a 700 mila, anche se sembra un obiettivo difficilmente raggiungibile. Il sito web dell'emittente radiofonica "France info" ha confrontato i grafici e gli studi più condivisi negli ultimi giorni sui social network per stabilire una corretta lettura della situazione e capire quale tipo di ricerca può essere considerato come più affidabile. Uno dei problemi principali consiste nel confondere il tasso di mortalità con il tasso di letalità. Mentre il primo prende in considerazione il numero di morti mettendolo in relazione con la popolazione, il secondo esamina i decessi causati dalla malattia in rapporto al numero di malati. Quest'ultimo sistema presenta dei problemi nel momento in cui si vanno a paragonare i dati dei paesi, visto che non sono calcolati tutti nello stesso modo. La Francia, ad esempio, ha inizialmente contato solo le persone che hanno perso la vita in ospedale, per poi considerare solamente in un secondo tempo anche i morti nelle case di riposo per anziani e in altre strutture di accoglienza. A questo si aggiunge poi il fatto che molto dipende da quanti test sono stati effettuati. (segue) (Frp)