Francia: studi contrastanti e assenza di dati statistici pongono dubbi sui reali effetti del Covid-19 (2)

- Secondo un grafico realizzato da "Our World in Data", partendo dal 22 aprile la percentuale di morti in Francia era del 17,9 per cento, la seconda più alta al mondo dopo l'Ucraina, pari al 26,1 per cento. Anche il tasso di mortalità, però, presenta delle sfumature da prendere in considerazione che non riflettono pienamente la realtà delle cose quando si vanno a paragonare i dati a livello internazionale. Sebbene sia interessante da un punto di vista complessivo, questo sistema, infatti non considera i focolai a livello locale. "Non è quello che si fa abitualmente per le epidemie, perché quello che conta di più è il numero assoluto di casi e di morti", afferma Michel Guillot, direttore di ricerca all'Istituto nazionale degli studi demografici (Ined). Il tasso di letalità plausibile (Infection fatality rate, Ifr), invece, sembra essere più affidabile, anche se prevede un calcolo complicato, che comincia partendo da un’indagine basata sui test di sieroprevalenza realizzati su un campione della popolazione: attraverso il prelievo di sangue si può quindi capire quante persone sono state contagiate. Le autorità francesi, però, non considerano affidabili i test sierologici che bisogna utilizzare per questo tipo di calcolo. Secondo uno studio condotto dall'Istituto nazionale delle ricerche per l'agricoltura, l'alimentazione e l'ambiente in Francia ci sarebbe un tasso di letalità plausibile dello 0,8 per cento. (segue) (Frp)