Francia: studi contrastanti e assenza di dati statistici pongono dubbi sui reali effetti del Covid-19 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per effettuare dei paragoni tra le situazioni dei differenti paesi, è possibile utilizzare anche il tasso di sovramortalità, in genere impiegato per calcolare le influenze stagionali. Secondo l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee), tra il primo marzo e il 13 aprile la Francia ha registrato un tasso di sovramortalità del 25 per cento rispetto al 2019. I decessi totali sono stati 98.839, mentre l'anno precedente erano 75.100. Un dato inferiore rispetto a quelli calcolati dal quotidiano statunitense "New York Times" per il Belgio (34 per cento), i Paesi Bassi (41 per cento) e la Spagna (67 per cento). In questo caso la difficoltà principale consiste nel riuscire a recuperare i dati precisi per ogni paese. L'indice che sembra essere più affidabile, secondo l'inchiesta condotta da "France info", è lo "z-score", che registra settimanalmente le variazioni della sovramortalità secondo una sua scala di valori. Quando il dato è inferiore a 2 non c'è sovramortalità; tra 2 e 4 è leggera, mentre da 4 a 7 è moderata. Tra 7 e 10, poi, la sovramortalità si classifica come forte mentre da 10 a 15 è molto forte. Questo tipo di ricerca viene effettuato dallo Statens Serum Institut, un organismo pubblico danese. La Francia rientra fra i paesi che hanno registrato lo z-score più elevato (21,43), anche se inferiore a quello del Regno Unito (48,77), della Spagna, (34,27) e del Belgio (27,6). (Frp)