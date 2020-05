Roma Municipio IV: Mariani (Fd'I), si conferma incapacità M5s, lasciano territorio abbandonato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Era evidente fin dall'inizio che il Municipio IV a trazione grillina non avrebbe avuto lunga vita. Quattro anni senza una visione del territorio, lasciato abbandonato e senza interventi importanti per rilanciare un quadrante della città già dilaniato dalle precedenti amministrazioni di sinistra. Si conferma l'incapacità dei 5 Stelle ad amministrare un territorio strategico per la Capitale, ma che né la sindaca Raggi né la presidente municipale sfiduciata hanno saputo valorizzare". E' quanto dichiara in una nota Matteo Mariani, coordinatore di Fd'I nel Municipio IV. (Com)