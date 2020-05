Usa-Canada: coronavirus, il confine resterà chiuso fino al 21 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frontiera tra Stati Uniti e Canada resterà chiusa per i “viaggi non essenziali” almeno fino al prossimo 21 giugno per contenere la diffusione della pandemia di coronavirus. Lo scrive oggi il quotidiano canadese in lingua inglese “Globe and Mail”. I governi di Washington e Ottawa hanno raggiunto lo scorso 18 aprile un accordo per estendere di un mese le restrizioni ai viaggi transfrontalieri. Il Canada ha tuttavia già chiesto un’estensione di 30 giorni del provvedimento e, secondo le fonti del quotidiano, con ogni probabilità gli Stati Uniti accetteranno la proposta. Nella giornata di ieri, senza dare ulteriori dettagli, il premier canadese Justin Trudeau ha aperto alla possibilità di “misure ancora più stringenti” per impedire che il virus si trasmetta attraverso il confine.(Nys)