Hong Kong: coronavirus, tre nuovi casi di contagio portano il totale a 1.050

- Il Centro per la protezione della salute (Chp) di Hong Kong ha segnalato tre nuovi casi di Covid-19, portando il numero totale dei casi di contagio confermati a 1.050. "Hong Kong aveva segnalato zero infezioni locali per 23 giorni consecutivi, prima che due nuovi casi di trasmissione locale del virus venissero segnalati oggi", ha dichiarato Chui Tak-yi, sottosegretario per l'Alimentazione e la Salute del governo. Il capo della sezione per le malattie infettive del Chp, Chuang Shuk-kwan, ha riferito all'incontro con la stampa che i due cittadini contagiati sono una donna di 66 anni e sua nipote di cinque. "Alcuni dei loro familiari che mostrano sintomi sono stati trasferiti in ospedale e altri stretti contatti senza sintomi sono stati inviati ai centri di quarantena", ha detto Chuang. Un altro caso riguarda un uomo di 34 anni tornato dal Pakistan il 9 maggio. Chuang ha detto che il paziente è risultato negativo all'aeroporto internazionale di Hong Kong al suo arrivo, ma oggi è risultato positivo alla malattia in un centro di quarantena. Chui ha affermato che il governo adotterà misure equilibrate di prevenzione dell'epidemia per salvaguardare la salute pubblica e lo sviluppo economico. Il centro ha nuovamente invitato i cittadini a mantenere alta l'attenzione e l'igiene personale.(Cip)