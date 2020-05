Ue: Sassoli apre plenaria in videoconferenza, serve maggiore solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha dimostrato la necessità di una maggiore solidarietà in Europa. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, aprendo la seduta plenaria odierna che si svolge in videoconferenza. "Ieri abbiamo celebrato la Giornata internazionale degli infermieri e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha dichiarato il 2020 l'anno degli infermieri e degli ostetrici. Vorrei quindi iniziare oggi con una parola di elogio e ringraziamento alle donne e agli uomini in camice bianco che forniscono servizi sanitari essenziali con dedizione, coraggio e umanità in tempi così difficili. È nostro dovere comune consentire loro di svolgere il proprio lavoro in sicurezza ed efficienza", ha detto il presidente dell'Europarlamento. "Abbiamo già messo a disposizione, da un paese all'altro, ospedali, risorse umane, macchinari e materiale sanitario grazie anche al grande lavoro della protezione civile. Uno sforzo di solidarietà che rappresenta una ricchezza per i nostri paesi", ha aggiunto Sassoli. (segue) (Beb)