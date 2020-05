Ue: Sassoli apre plenaria in videoconferenza, serve maggiore solidarietà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sentiamo la necessità di rafforzare i poteri dell'Ue in ambito sanitario. Il Parlamento ha chiesto un meccanismo europeo di risposta sanitaria per preparare e rispondere in modo comune e coordinato a qualsiasi tipo di crisi sanitaria", ha continuato. "La pandemia di Covid-19 ha mostrato la necessità di una politica di salute pubblica più proattiva, una maggiore e migliore cooperazione per costruire sistemi di assistenza sanitaria resilienti e accessibili e soprattutto la necessità di una maggiore solidarietà in Europa", ha proseguito il presidente dell'Europarlamento. "Abbiamo una grande responsabilità davanti a noi e dobbiamo essere all'altezza delle aspettative dei cittadini europei e rilanciare una grande riflessione sul futuro dell'Europa insieme a risposte immediate ai problemi che affrontiamo. Questa crisi ci sta insegnando che solo insieme si può ripartire", ha concluso Sassoli. (Beb)