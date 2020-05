Imprese: Terna, al 31 marzo investimenti in aumento del 32,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione patrimoniale consolidata di Terna al 31 marzo 2020 ha registrato un patrimonio netto di Gruppo pari a 4,329 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 4,19 registrati nel primo trimestre dello scorso anno. Lo si apprende dai risultati trimestrali diffusi oggi al termine della riunione del Cda presieduto da Catia Bastioli. In aumento anche l’indebitamento finanziario netto, che si è attestato a 8,408 miliardi di euro rispetto agli 8,258 al 31 dicembre 2019, e gli oneri finanziari netti che con un incremento di 3,4 milioni hanno raggiunto i 19,3 milioni di euro. L’andamento di questi ultimi, prosegue la nota, è dovuto principalmente alle dinamiche inflazionarie e degli oneri finanziari capitalizzati. A registrare un aumento consistente sono stati gli investimenti, saliti a 217,5 milioni di euro complessivi con un incremento di 32,3 punti percentuali. Al 31 marzo i progetti più significativi riguardano il riassetto dell’area metropolitana di Napoli, della rete elettrica ad alta tensione in Sicilia e nell’Alto Bellunese e gli interventi per la stazione di Garaguso. Ad essi si aggiungono gli interventi per l’approvvigionamento di dispositivi tesi a rafforzare la sicurezza, l’adeguatezza, la resilienza e la stabilità della rete nei punti più critici per la gestione dei flussi energetici. Nel resoconto si segnala anche un aumento dei dipendenti della società, pari a 4,657 al 31 marzo con un incremento di 367 dovuto essenzialmente all’ingresso di nuove risorse dopo l’acquisizione di Brugg Kabel Ag, risalente al 29 febbraio scorso. (Com)