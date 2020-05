Nigeria: ex ministro degli Esteri Ibrahim Gambari nuovo capo di gabinetto di Buhari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, ha nominato il diplomatico Ibrahim Gambari come nuovo capo di gabinetto al posto di Abba Kyari, deceduto il mese scorso dopo aver contratto il coronavirus. Lo ha annunciato oggi l'assistente personale di Buhari per i media, Bashir Ahmad, in una nota diffusa su Twitter. Gambari è stato ministro degli Esteri della Nigeria sotto il regime militare guidato dallo stesso Buhari dal 1984 al 1985, e in seguito ha ricoperto l'incarico di sottosegretario generale delle Nazioni Unite. Secondo gli osservatori la morte di Kyari, considerato uomo centrale dell'amministrazione nigeriana, rischia di aprire le porte ad un potenziale ripensamento della politica del paese. In particolare, a Kyari veniva riconosciuto un ruolo centrale nella promozione delle politiche governative in materia di riforme agricole e di investimenti in infrastrutture ed energia.(Res)