Speciale difesa: Libia, unità militare completa addestramento per unirsi alle forze di Haftar

- La compagnia del martire Salah Bouhalika, affiliata alle forze di Khalifa Haftar (Lna), ha annunciato la fine del raduno militare di tutto il suo personale all'interno del quartier generale della Brigata dei martiri di Zawiya, che si trova a Ras Lanuf. L'ufficio stampa dell'Lna ha indicato, in un post sulla sua pagina Facebook, che la compagnia sta completando la sua preparazione per attuare gli ordini di spostarsi verso il fronte di combattimento per unirsi al resto delle unità dell'Esercito libico di stanza nella parte sud di Tripoli. (Res)