Speciale difesa: Lavrov, Russia pronta a sostenere indagini su "invasione marittima" Venezuela

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia potrebbe prendere in considerazione una richiesta di assistenza presentata del Venezuela nelle indagini "sull'invasione marittima", registrata a inizio maggio, se venisse formulata. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante una conferenza stampa specificando che i servizi speciali di Mosca e Caracas sono in costante contatto. "I nostri servizi speciali sono in contatto e se, sulla base degli accordi pertinenti, verrà formulata una tale richiesta di assistenza, ovviamente verrà presa in considerazione", ha dichiarato Lavrov. Per il governo di Nicolas Maduro, il fallito tentativo di assalto, per il quale sono stati arrestati oltre 30 sospetti "mercenari", è da considerarsi come un ennesimo tentativo orchestrato da Stati Uniti e Colombia per creare un clima di instabilità nel paese e giustificare un cambio di governo a Caracas. (Res)