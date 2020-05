Speciale difesa: Colombia chiede a Usa estradizione dell'ex leader paramilitare Salvatore Mancuso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura e il ministero della Giustizia della Colombia hanno reso nota la richiesta di estradizione di Salvatore Mancuso, ex paramilitare italo-colombiano, agli Stati Uniti. Già leader dell'Autodifese unite della Colombia (Autodefensas unidas de Colombia, Auc), Mancuso è stato arrestato negli Usa nel 2008 con l'accusa di traffico di stupefacenti. La richiesta, recita un comunicato della Procura in un messaggio pubblicato sul profilo twitter, è stata inoltrata lo scorso 15 aprile, con l'obiettivo di "garantire l'ottenimento della verità" e "il risarcimento che meritano le vittime dei reati che si attribuiscono" a Mancuso. Figlio di un emigrante di origini campane, Mancuso dovrà rispondere di molteplici reati tra cui l'uccisione di almeno 300 persone, da lui già riconosciuta in passato. Noto con i nomignoli di "Santandez Lozada" o "Triple Cero", Mancuso si era consegnato alla giustizia colombiana nel 2006, agganciandosi ai benefici della legge di "Pace e Giustizia" che l'ex presidente Alvaro Uribe aveva varato per ottenere la smobilitazione delle bande paramilitari. Scontati 19 mesi in un carcere colombiano, l'uomo era stato estradato negli Usa per rispondere di reati legati al traffico di stupefacenti. Sulle sue tracce si muove anche la giustizia italiana per i presunti legami sviluppati con la 'ndrangheta calabrese. (Mec)