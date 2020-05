Speciale difesa: Spagna, tribunale militare condanna un caporale per abuso di potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di ieri, 12 maggio, un tribunale militare spagnolo ha condannato un caporale dell'esercito di terra per aver rotto la costola a un sottoposto durante un episodio di nonnismo. Il caporale è stato condannato a due anni di reclusione per abuso di potere e lesioni, inoltre, dovrà risarcire la vittima con 6.000 euro. Inizialmente, il militare si era recato presso l'infermeria per richiedere una alleggerimento dell'addestramento senza però rivelare la natura dell'incidente. Successivamente, il militare aveva informato il Capitano dell'infermeria e, dopo essere stata medicato, era rimasto in congedo fino al 19 ottobre 2019. Dopo il suo ritorno tra le file dell'esercito, il militare ha scelto di lasciare l'arma per “il rifiuto dei compagni e il disagio per tutto quello che era successo”. Lo riporta il quotidiano spagnolo "Abc". (Res)