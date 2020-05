Speciale difesa: Iraq, uomini delle tribù di Hawija si uniscono operazioni contro Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di uomini appartenenti alle tribù locali si sono uniti alle operazioni contro lo Stato islamico condotte dalle Forze armate irachene, in cui sono inquadrate anche le milizie a maggioranza sciita Unità della mobilitazione popolare (Pmu), nel distretto di Hawjia, parte del governatorato di Kirkuk in Iraq settentrionale. In una sola settimana, lo Stato islamico ha effettuato tre attacchi nell'area, uccidendo altrettanti militari iracheni. (Res)