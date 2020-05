Speciale difesa: 23 mila rifugiati costretti a cercare riparo in Niger a causa delle violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le continue violenze in corso in alcune aree della Nigeria nord-occidentale ad aprile hanno costretto circa 23 mila persone a mettersi in salvo in Niger, portando a più di 60 mila unità il totale di rifugiati che da questa regione hanno cercato sicurezza nel vicino paese, da quando è stato registrato il primo afflusso ad aprile dell'anno scorso. È quanto dichiarato oggi dal portavoce dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Babar Baloch, nel corso di un briefing con la stampa tenuto a Ginevra. Dall'aprile 2019, le persone sono fuggite dagli attacchi perpetrati senza sosta da gruppi armati attivi negli stati nigeriani di Sokoto, Zamfara e Katsina. La maggior parte ha trovato rifugio nella regione di Maradi, in Niger. In fuga dalla medesima situazione di insicurezza che vige lungo le aree di frontiera, 19 mila cittadini nigerini, inoltre, sono divenuti sfollati internamente al proprio territorio nazionale. Di fronte alla situazione, l’Unhcr ha espresso preoccupazione per il deteriorarsi delle condizioni di sicurezza in Nigeria e per il rischio che le incursioni armate sconfinino in Niger. (Res)