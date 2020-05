Scuola: Azzolina, intollerabile quanto accaduto a scuola Pertini di Palermo e alla Montale di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha affermato che "tutte le scuole godono di autonomia garantita dalla Costituzione. Ciascuna ha affrontato l’emergenza reagendo a proprio modo, chi più coraggiosamente, chi con più incertezze. Stiamo supportando e supporteremo - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - le scuole in ogni passaggio. Soprattutto quando, come in più recenti casi, sono oggetto di atti delinquenziali, che combattiamo e combatteremo sempre. Quanto accaduto alla scuola Pertini di Palermo e alla Montale di Napoli - ha proseguito Azzolina - è intollerabile. Va detto apertis verbis: si è trattato di un attacco vile. Chi offende la scuola, colpisce lo Stato. Ho parlato con le dirigenti scolastiche dei due istituti e il ministero ha subito assicurato un sostegno concreto per riparare i danni subiti e ripartire". Il ministro lo ha detto in occasione della sua audizione, in commissione Cultura alla Camera, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. (Rin)