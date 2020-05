Algeria: in arrivo nuova squadra di medici cinesi per contrastare emergenza coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo gruppo composto da medici cinesi ed esperti di sanitari giungerà domani, 14 maggio, in Algeria per sostenere le autorità nella lotta contro la pandemia di coronavirus. Lo riferisce una nota dell’ambasciata di Cina in Algeria, secondo cui questa è la seconda squadra di medici e personale sanitario dopo quella inviata lo scorso marzo. “La Cina e l'Algeria stanno lavorando insieme per combattere il Covid-19. Per sostenere meglio gli sforzi algerini e scambiare esperienze, il governo cinese ha deciso di inviare un team di esperti medici che arriveranno presto in Algeria”, si legge nella nota. La squadra di medici cinesi avrà il compito di sostenere le autorità algerine nelle operazioni di “deconfinamento” e trasmettere la propria esperienza nella prevenzione nel controllo della pandemia. Ieri sera, sempre dalla Cina, 19 tonnellate di aiuti medici sono arrivate all'aeroporto di Algeri a bordo di un aereo militare. Questa nuova spedizione contiene "5 milioni di mascherine ordinarie, 570 mila maschere di tipo FFP2, 100 mila kit di schermatura, 15 mila occhiali protettivi e altri prodotti sanitari.(Ala)