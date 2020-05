Frosinone: regali e soldi a dipendenti Agenzia entrate, indagati geometri e immobiliaristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’operazione dei carabinieri “Pesce giallo” che nel novembre 2019 portò all’arresto di tre dipendenti dell’Agenzia delle entrate di Frosinone si è arricchito di ulteriori dettagli investigativi. Attraverso gli interrogatori dei tre arrestati, un 52enne di Alatri, un 51enne di Pico e 58enne di Monte San Giovanni Campano, ed insieme alle altre indagini svolte dai carabinieri della compagnia di Frosinone sotto il comando del colonnello Fabio Cagnazzo, è emerso uno scenario ancora più inquietante di quello disegnato nella prima fase dell’indagine dato che il funzionario 52enne arrestato, operava secondo un collaudato piano criminoso sfruttato anche dagli altri due impiegati arrestati e da cui traevano beneficio a loro volta svariati liberi professionisti e utenti. Questi ultimi, consapevoli del disonesto modo di agire dei tre impiegati infedeli, per ottenere sicure e rapide approvazioni di pratiche catastali (successioni, accatastamenti e rilascio di varie visure) riuscivano a bypassare l'iter previsto, elargendo a costoro compensi in denaro o regalie varie. Sotto la lente degli investigatori sono finiti 20 geometri, 4 agenti immobiliari ed altre 9 persone tra consulenti ed utenti tutti residenti ed operanti in vari comuni della provincia di Frosinone, che con tali espedienti hanno beneficiato delle “scorciatoie” illecite e pertanto oggi indagati a vario titolo per reati di corruzione, abuso d'ufficio e induzione alla concussione. (segue) (Rer)