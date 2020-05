Frosinone: regali e soldi a dipendenti Agenzia entrate, indagati geometri e immobiliaristi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre è stato individuato anche un altro impiegato dell'Agenzia delle Entrate, un 63enne, nei cui confronti sono stati raccolti elementi di colpevolezza per i reati di truffa e abuso d'ufficio. Tutti i 37 indagati saranno raggiunti dall'Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari emesso dall'Autorità Giudiziaria e notificato dai carabinieri. I tre arrestati sono stati licenziati da parte della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate. Il metodico e redditizio "sistema" funzionava da molti anni ed ha recato significativi danni erariali non ancora quantificati, oltre al grave danno di immagine per l'Ente. Allo stato non si escludono anche atti amministrativi da parte dell'Agenzia delle entrate nei confronti del quarto impiegato ad oggi indagato. Continuano da parte dei Carabinieri della compagnia di Frosinone, in collaborazione con esperti dell'ufficio del territorio, gli accertamenti circa la regolarità delle rendite catastali attribuite negli anni a grandi complessi immobiliari in ambito provinciale. (Rer)