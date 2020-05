Ungheria: istituto Nezopont, Fidesz resta in testa ai sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di governo ungherese, Fidesz, è saldamente in testa ai sondaggi con il 54 per cento. E' quanto risulta da una rilevazione condotta dall'istituto filogovernativo Nezopont. Il consenso per Fidesz sale dunque di 3 punti rispetto alla rilevazione compiuta a inizio 2020, mentre quello per l'opposizione scende al 38 per cento. Tra i partiti di minoranza il movimento Momentum ottiene il 13 per cento, mentre la Coalizione democratica (Dk) scende all'11 e Jobbik al 9. L'alleanza formata dal Partito socialista (Mszp) e da Dialogo per l'Ungheria (Parbeszed) è al 3 per cento, i verdi dell'Lmp al 2 e Mi Hazank all'1 per cento. Un dato singolare è quello del cosiddetto Partito del cane a due code, una formazione politica parodistica che secondo Nezopont si attesterebbe al 6 per cento. Secondo i dati raccolti dall'istituto, il 72 per cento degli ungheresi si dichiara "soddisfatto" della risposta del governo di Budapest all'epidemia di coronavirus. (Vap)