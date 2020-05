Scuola: Azzolina, nessuno sarà lasciato solo, dobbiamo essere fieri di quanto fatto da sistema istruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha evidenziato come il dicastero abbia lavorato "garantendo che, anche nello scenario del mancato rientro, sia assicurato lo svolgimento, anche se in forme e modalità diverse dal passato, degli esami di Stato e che si possa procedere a valutare serenamente tutti gli studenti, tenendo conto dello sviluppo reale degli apprendimenti e della difficile situazione nella quale si sono trovati. L’intenzione - ha confermato l'esponente dell'esecutivo - è quella di valorizzazione i percorsi di ognuno, attraverso lo strumento più idoneo. Ci tengo a ribadirlo. Stiamo lavorando nell'interesse dei nostri ragazzi. E saremo al fianco delle scuole - ha continuato Azzolina - in tutte le fasi degli esami attraverso gli Uffici scolastici regionali che accompagneranno dirigenti scolastici, commissioni in questa particolare fine d’anno che nessuno avrebbe mai potuto prevedere. Nessuno sarà lasciato solo". Il ministro ha, poi, proseguito: "Lavoreremo tutti insieme seguendo anche le indicazioni degli esperti del Comitato che supporta con attenzione il governo. La scuola farà squadra. Come ha fatto in questi mesi in cui l’emergenza ci è piombata addosso e abbiamo reagito tutti insieme. È importante ribadirlo. Penso che dobbiamo essere tutti fieri di quanto è stato fatto dal sistema nazionale di istruzione. Non è stato tutto perfetto. Ma la scuola - ha concluso Azzolina - non ha abbandonato gli studenti. Dobbiamo esserne consapevoli e, ripeto, fieri". Il ministro è intervenuto in occasione della sua audizione in videoconferenza, in commissione Cultura alla Camera, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso.(Rin)