Fase 2: Bergamini (FI), riscrivere linee guida Inail-Iss con ristoratori e balneari

- Il governo "deve coinvolgere" ristoratori gestori degli stabilimenti balneari per rivedere l linee guida per le riaperture. E' quanto chiede Deborah Bergamini, vice presidente della commissione Trasporti e deputata di Forza Italia, che in una nota afferma: "Le condizioni imposte a ristoratori e balneari 'rendono impossibile persino la copertura dei costi fissi', dice la Cna. Capiamo la necessità di operare all'insegna del principio di massima precauzione, ma bisogna trovare il modo di contemperare le esigenze di sicurezza sanitaria con quelle di sicurezza economica. In questo senso - ha ribadito - chiediamo al governo di coinvolgere i corpi intermedi che rappresentano le categorie toccate dalle linee guida Inail-Iss per riscrivere completamente il documento. Non possono essere le task force o terze parti a rappresentare i diritti di chi con la sua attività di impresa dà lavoro e crea benessere".(Com)