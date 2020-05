Scuola: Azzolina, avviato procedure per assunzione quasi 80 mila docenti, impegno ad assumere precari a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, "è giunto il momento di riflettere seriamente su come semplificare, sburocratizzare e modernizzare il Paese. E’ tempo altresì di dare stabilità ai docenti precari e di consentire ai giovani che vogliono approcciarsi all'insegnamento di potersi misurare con concorsi che li immettano nei ruoli di docente. Nel decreto legge Rilancio di prossima approvazione - ha continuato l'esponente dell'esecutivo - grazie al lavoro costante e fattivo del ministro Dadone, saranno previste specifiche modalità per riattivare, per tutta la Pubblica amministrazione, procedure concorsuali, che si svolgeranno presso sedi decentrate, rispettando tutti gli standard di sicurezza possibili, a tutela della salute di tutti i cittadini. Lo scorso 28 aprile sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i bandi di concorso per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria e nella secondaria di I e II grado, per un totale di 61.863 posti. Pubblicato anche il bando per la procedura straordinaria per l’abilitazione all’insegnamento nella secondaria di I e II grado. In particolare - ha spiegato Azzolina - il concorso per il personale docente della scuola dell’infanzia e primaria prevede 12.863 posti. Il concorso ordinario per il personale docente della secondaria di I e II grado prevede 25.000 posti". (segue) (Rin)