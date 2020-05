Scuola: Azzolina, avviato procedure per assunzione quasi 80 mila docenti, impegno ad assumere precari a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha, poi, proseguito: "La procedura straordinaria per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, in linea con quanto previsto dal decreto scuola votato a dicembre dal Parlamento e dedicata specificatamente a chi già insegna e possiede i requisiti indicati dal bando, prevede 24.000 posti. I concorsi si svolgeranno garantendo condizioni di massima sicurezza per i candidati. Il ministero dell’Istruzione sta lavorando al piano logistico per il concorso straordinario per la scuola secondaria di I e II grado che sarà il primo ad essere espletato. L’ho detto già in altre occasioni, ma voglio ribadirlo oggi - ha rilevato Azzolina - è mio impegno assumere i precari a settembre e ho sempre lavorato in questa direzione. Stiamo prevedendo, in queste ore, 16.000 posti in più per le procedure concorsuali già bandite. Abbiamo dunque avviato le procedure per assumere quasi 80.000 docenti. E’ un grande risultato, che tutto il governo può rivendicare con orgoglio", ha concluso la titolare dell'Istruzione parlando durante l'audizione, in commissione Cultura alla Camera, sulle iniziative di competenza del suo dicastero per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso. (Rin)